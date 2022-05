తన మూత్రం తానే తాగుతున్న వ్యక్తి.. ముఖానికి మాయిశ్చరైజర్ గా; అందం కోసమంటూ షాకింగ్!!

International

oi-Dr Veena Srinivas

మనిషి ఆశాజీవి. దాదాపు ప్రతి మనిషి తన ప్రస్తుత వయస్సు కంటే ఎక్కువ కాలం జీవించాలని, అలాగే యవ్వనంగా కనిపించాలని కోరుకుంటాడు. చాలా మంది అందంగా కనిపించాలని ఆయుర్వేద పద్ధతులను అనుసరిస్తుండగా, మరికొందరు తమను తాము యవ్వనంగా మార్చుకోవడానికి సౌందర్య సాధనాలను ఉపయోగిస్తారు. ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఈ 34 ఏళ్ల వ్యక్తి యవ్వనంగా కనిపించేందుకు రోజూ చేస్తున్న పని అందరినీ ఒకింత షాక్ కు గురి చేసింది.

English summary

Harry Matadin, a UK man who drank his own urine, said interesting things. He said he drank urine for beauty and health. It is said that it is beautiful to apply on the face as a moisturizer.