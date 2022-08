viral:పిల్లలను చంపేయాలా..? ధరల వాతపై పాక్ మహిళ ఆక్రందన, వీడియో వైరల్

International

oi-Shashidhar S

అన్నమో రామచంద్రా.. అవును ఈ సమస్త భూ ప్రపంచం మీద అన్న, పానీయలే ముఖ్యం. యావత్ ప్రపంచంలో జనం.. బతికేది జానెడు పొట్ట కోసమే.. కూటి కోసమే కోటి విద్యలు అని పెద్దలు ఊరికే అనలేదు. అయితే మన పొరుగు దేశం.. పాకిస్థాన్‌లో కూడా ధరల వాత ఉంది. అక్కడి జనం కూడా ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు. ఓ వివాహిత వీడియో తీసి తన కోపాన్ని ప్రదర్శించింది.

English summary

video tweeted by journalist Hamid Mir as saying that after paying woman Rabia rent, her inflated electricity bills - in a place where power cuts are more the norm - and her taxes, she has hardly any money left to feed her children