ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో పరిస్థితులు అల్లకల్లోలంగా మారాయి. ఓవైపు తాలిబన్ల అరాచకాలు... మరోవైపు సాయుధ తిరుగుబాటు... ఈ పరిణామాలు చివరకు ఎక్కడికి దారితీస్తాయోనన్న ఆందోళన నెలకొంది. తాలిబన్ల రాజ్యాన్ని కూలదోసేందుకు ఎక్కడికక్కడ ప్రజా సాయుధ బృందాలు రంగంలోకి దిగేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో యాంటీ తాలిబన్ కమాండర్ ఖైర్ మహమ్మద్ అందరబీ నేతృత్వంలో జరిపిన తిరుగుబాటులో మూడు జిల్లాలను తాలిబన్ల నుంచి విముక్తి చేయగలిగారు. అయితే 24 గంటలు గడవక ముందే తాలిబన్లు తిరిగి ఆ 3 జిల్లాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఆఫ్గన్‌లో ప్రజా తిరుగుబాటు.. ఆ మూడు జిల్లాలు తాలిబన్ల చెర నుంచి విముక్తి.. ఆ కమాండర్ నాయకత్వంలో..

A Taliban spokesman said on Monday (August 23) that Bano, Deh Saleh and Pul e Hesar districts in Baghlan province had been recaptured. However, the Taliban group is said to have suffered heavy casualties in the process.