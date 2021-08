International

oi-Madhu Kota

ఆయుధాలు చేతబట్టి అఫ్గానిస్థాన్ ను ఆక్రమించుకున్న తాలిబన్లు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మాత్రం నానా తంటాలు పడుతున్నారు. తమ ప్రభుత్వంలో అన్ని వర్గాలకూ ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుంటే అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు లభించని స్థితిలో బద్ధ శత్రువులతోనూ సంధికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ముష్కర నేతలు. హింస తప్ప మరో దారి తెలీని తాలిబన్లు.. పరిపాలనలో అంతో ఇంతో అనుభవం కలిగిన మాజీ నేతలను మచ్చిక చేసుకుంటున్నారు. గతంలో తాము వ్యతిరేకించిన, తమతో బిభేధించిన వర్గాలు, జాతులతోనూ తాలిబన్లు సయోధ్యకు దిగుతున్నారు. ఏకంగా అంతర్జాతీయ టెర్రరిస్టులను రంగంలోకి దింపి చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఆ క్రమంలోనే..

English summary

A Taliban commander and senior leader of the Haqqani Network terrorist group, Anas Haqqani, has met former Afghanistan President Hamid Karzai for talks, a Taliban official said on Wednesday, amid efforts by the Taliban to set up a government. Karzai was accompanied by the old government's main peace envoy, Abdullah Abdullah, in the meeting, said the Taliban official, who declined to be identified. He gave no more details.