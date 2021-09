టార్గెట్ సెక్స్ వర్కర్స్-పోర్న్ సైట్లు జల్లెడ పడుతున్న తాలిబన్లు-జాబితా సిద్ధమయ్యాక బహిరంగ శిరచ్చేదనం...

International

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో ఇక రేపో మాపో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతున్న తాలిబన్లు... తమ పాలన ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పటినుంచే ప్రజల్లోకి సంకేతాలు పంపిస్తున్నారు. దేశంలో అందరి భద్రతకు,హక్కులకు హామీ ఇస్తున్నట్లు తాలిబన్లు ప్రకటించినప్పటికీ.. మున్ముందు ఆ మాటలు నిలబెట్టుకునే సూచనలు కనిపించట్లేదు. ముఖ్యంగా మహిళల పట్ల వారు అత్యంత కఠినంగా,నిర్దయగా వ్యవహరిస్తారనేది ఇప్పటికే వెలుగుచూసిన పలు ఘటనలతో వెల్లడైంది. తాజాగా తాలిబన్లు సెక్స్ వర్కర్స్‌ను టార్గెట్ చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.

English summary

According to The Sun, an international media outlet has reported that the Taliban have recently targeted sex workers. The Taliban death squad is preparing a list to kill prostitutes in Afghanistan. If sex videos of Afghan prostitutes appear in the videos, their names will be added to the list.