షాకింగ్ వీడియో- తాలిబన్ మార్క్ శిక్ష-వాహనాల్లో ఊరేగిస్తూ ఉరి-మహిళల్ని కిడ్నాప్, రేప్ చేసినందుకు

oi-Syed Ahmed

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో ప్రజా ప్రభుత్వం స్ధానంలో అధికారం చేపట్టిన తాలిబన్లు మహిళలపై అకృత్యాలు చేస్తున్నారని, వారిని పాశ్చాత్య ధోరణులకు దూరంగా ఉంచుతున్నారని, కనీసం విద్యాభ్యాసానికి కూడా అనుమతి ఇవ్వడం లేదనే వార్తలు మనం వింటూనే ఉంటాం. కానీ ఈసారి తాలిబన్లు అదే మహిళల్ని కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేసిన వారికి తమ మార్క్ శిక్షలు రుచి చూపించిన ఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది.

ఆప్ఘనిస్తాన్లోని హెరాత్ ప్రావిన్స్ లో మహిళల్ని కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేసినందుకు ఇద్దరు యువకుల్ని వాహనాల్లో ఊరేగిస్తూ ఉరిశిక్ష విధించిన దృశ్యాలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉన్నాయి. మరోసారి మహిళల్ని కిడ్నాప్ చేయాలన్నా, అత్యాచారం చేయాలన్నా, కనీసం కన్నెత్తి చూడాలన్నా భయపడేలా తాలిబన్లు షరియా చట్టాల ప్రకారం ఈ శిక్షలు అమలు చేశారు. దీంతో తాలిబన్ల నిర్ణయం ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది.

This is from Herat Province. These men kidnapped women and then rapped them & also tortured the kidnapped women very brutally. The authorities delivered justice to these criminals. https://t.co/SzHPrbFvJ5