Canada: విదేశీయులకు షాక్ ఇచ్చిన కెనడా.. ఇక ఆ పని చేయడం కష్టమే..!

International

oi-Chekkilla Srinivas

కెనడాలో ఉండే విదేశీయులకు ఆ దేశ ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది. తమ దేశంలో విదేశీయులు నివాస స్థలాలు కొనుగోలు చేయకుండా రెండేళ్లపాటు నిషేధం విధించింది. ఈ నిబంధన జనవరి 1, 2023 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. కెనడాలో స్థానికులకు ఇళ్లు దొరగడంలేదు. దీంతో విదేశీయులు ఇళ్లు కొనకుండా ఉండేందుకు రెండేళ్ల పాటు నిషేధం విధించారు.

English summary

The Canadian government has banned foreigners from buying residential properties in their country for two years. This provision came into force from January 1, 2023.