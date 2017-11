18 నెలల్లోగా సొంతదేశానికి వెళ్లిపోవాలి: ట్రంప్ సర్కార్ అల్టిమేటం

International

The Trump administration is telling 60,000 Haitians, currently living legally in the United States, to self-deport. But it’s giving them until July 22, 2019 to do it. On Monday night, officials from the Department of Homeland Security announced that the government will stop allowing Haitian nationals to get Temporary Protected Status — an immigration program that allows people from a certain country living in the US to remain and work here while their home countries recover from disaster. అమెరికాలో తలదాచుకుంటున్న సుమారు 60 వేల మంది హైతీ దేశస్థులు అమెరికాను విడిచి సొంత దేశానికి వెళ్లిపోవాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అమెరికాను విడిచి వెళ్లేందుకు వారికి జూలై 22, 2019 వరకు గడువు ఇచ్చింది. అయితే హైతీలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉందంటూ హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్‌మెంట్ సమాచారం ఇవ్వడంతో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.