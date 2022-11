ఇస్తాన్‌బుల్‌లో భారీ పేలుడు: ఆరుగురు మృతి, 53 మందికి గాయాలు

International

oi-Rajashekhar Garrepally

ఇస్తాంబుల్: టర్కీలోని ఇస్తాంబుల్‌లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఇస్తాంబుల్ నడిబొడ్డున నిత్యం జన సంచారంతో రద్దీగా ఉండే బియోగ్లు జిల్లాలోని ఇస్తిక్‌లాల్ ఎవెన్యూలో జరిగిన భారీ శబ్ధంతో పేలుడు సంభవించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అక్కడి జనమంతా ఉలిక్కిపడ్డారు.

భయంతో వీధుల్లో పరుగులు పెట్టారు.

Bomb explodes in #Taksim Square, heart of busiest touristic venues in #Istanbul and #Turkey.

Authorities haven't yet disclosed casualties.



Horrifying, unacceptable, condemned by all means! pic.twitter.com/dKu6e0mzs2 — Fadi Al-Qadi (@fqadi) November 13, 2022

స్థానిక కాలమానం ప్రకారం.. ఆదివారం సాయంత్రం 4.20 గంటల సమయంలో ఈ పేలుడు చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. మరో 35 మంది గాయపడ్డారు. ఈ మేరకు వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, ఆరోగ్య, అగ్నిమాపక సిబ్బంది చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారని ఇస్తాంబుల్ గవర్నర్ అలీ యెర్లికయా ట్విట్టర్ వేదికగా వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports



The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 13, 2022

ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాగా, మరో పేలుడు సంభవించే అవకాశం ఉండటంతో ఇస్తిక్ లాల్ స్ట్రీట్ ను పోలీసులు మూసివేశారు. భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

⚠️‼️💥🇹🇷🏴‍☠️The moment of the explosion in Istanbul, caught on CCTV cameras



It is planted bomb in can be seen from 0:10 in the lower right corner of the video... pic.twitter.com/WOYVpkwobU — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 13, 2022

పేలుడు ఘటనపై టర్కీ అధ్యక్షుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులను ఆదుకుంటామని చెప్పారు. ఘటనపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు.

Story first published: Sunday, November 13, 2022, 22:03 [IST]