ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం: రష్యా హెచ్చరిస్తున్నా.. నాటోలో చేరే ఆలోచనలో పలు యూరప్ దేశాలు

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా దాడి తర్వాత ప్రపంచ దేశాలలో ఆందోళన మొదలైంది. ముఖ్యంగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత యూరప్ దేశాలు విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ కలిసి ఉంటూ అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయి. ఉక్రెయిన్ పై రష్యా దాడి చేసిన తరువాత క్రమంగా పరిస్థితులు మారుతూ వచ్చాయి. ఎప్పుడూ లేనంత అసౌకర్యానికి కొన్ని యూరప్ దేశాలు గురవుతున్నాయి.

English summary

European countries plans to join NATO after Russia's invasion of Ukraine. Sweden and Finland, which have problems with Russia, have turned their attention to NATO. on the other hand, is in a dilemma in the wake of the Russia warnings.