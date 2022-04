మహమ్మారి ముగియలేదు; నాలుగు నెలలకో కొత్త కరోనా వేరియంట్: యూఎన్ చీఫ్ హెచ్చరిక

International

కరోనా మహమ్మారి ముగియలేదని, నాలుగు నెలలకు ఒక కొత్త వేరియంట్ వస్తుందని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆసియాలో అధికంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నందున జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ హెచ్చరించారు.

English summary

UN Secretary-General Antonio Guterres has made sensational remarks that the corona epidemic is not over and that a new variant will arrive in every four months.