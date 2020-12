International

oi-Chandrasekhar Rao

బీజింగ్: చైనా మరో ఘనతను సాధించింది. చంద్రుడిపై ప్రయోగాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. అక్కడి మట్టి, రాళ్లు, ఇతర ఖనిజ పదార్థాలను సేకరించనుంది. జాబిల్లిపై ప్రయోగాలను చేపట్టడానికి ఉద్దేశించిన స్పేస్‌క్రాఫ్ట్..లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. తాము ప్రయోగించిన మానవ రహిత స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ చాంగ్ఈ-5 చందమామ ఉపరితలంపై దిగినట్లు చైనా ప్రకటించింది. కిందటి నెల 24వ తేదీన ప్రయోగించిన ఈ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్.. ఏడు రోజుల వ్యవధిలోనే చంద్రుడిపైకి చేరింది.

చైనాలోని హైనాన్ ప్రావిన్సులో గల వెన్‌చాంగ్ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ నుంచి చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (సీఎన్ఎస్ఏ) శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ప్రయోగించారు. లాంగ్‌మార్చ్-5 రాకెట్ ద్వారా కిందటి నెల 24వ తేదీన తెల్లవారు జామున 4.30 గంటలకు అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లింది. నిర్దేశిత పాత్ వేలో ప్రయాణించిన ఈ చాంగ్ఈ-5 ప్రోబ్.. తాము సూచించిన ప్రదేశంలోనే దిగినట్లు తెలిపారు. ఆ వెంటనే చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని డ్రిల్లింగ్ చేస్తుంది. అందులో నుంచి ఖనిజాలు, మట్టి, రాళ్లను సేకరించి మళ్లీ భూమికి తిరుగు ప్రయాణమౌతుంది.

China's #ChangE5 spacecraft successfully lands on the near side of the moon. This is the world's first mission to collect moon samples for more than 40 years.pic.twitter.com/uoUaPEBJxr