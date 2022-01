International

వాషింగ్టన్: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మరోసారి అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తోన్నాయి. కరడు గట్టిన మత ఛాందసవాదులైన తాలిబన్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిన ఆఫ్ఘన్‌లో విస్తరిస్తోన్నట్లుగా భావిస్తోన్న ఉగ్రవాదాన్ని అణచి వేయడానికి అగ్రరాజ్యం అమెరికా సమాయాత్తమౌతున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. భయానక ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ ది లెవాంట్‌కు చెందిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యూనిట్‌పై అమెరికా సైన్యం పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించింది. దీని గురించి ఆరా తీస్తోంది.

According to a report in the New York Times, US intelligence officials have pieced together a profile of the ISIS-K assailant who carried out the suicide bombing outside the Kabul airport on August 26, 2021.