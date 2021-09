24న క్వాడ్ లీడర్స్ మీటింగ్: ప్రధాని మోడీ సైతం.. ఆ ఆరోపణలకు జో బైడెన్ సమాధానం

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: కరడుగట్టిన మత ఛాందసవాదులైన తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ను ఆక్రమించుకోవడానికి కారణమైనట్టు విమర్శలను ఎదుర్కొంటోన్న నేపథ్యంలో- అమెరికా క్వాడ్ సమ్మిట్‌కు ఆతిథ్యాన్ని ఇవ్వనుంది. ఆ దేశాధ్యక్షుడు జో బైడెన్ నేతృత్వంలో ఈ నాలుగు దేశాల అత్యున్నత సమావేశం ఏర్పాటు కానుంది. క్వాడ్ సభ్య దేశాధినేతలు, ప్రధానమంత్రులు దీనికి హాజరు కానున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం తరువాత తొలిసారిగా ముఖాముఖిగా క్వాడ్ నేతలు సమావేశం కానున్నారు.

English summary

White House informed that the US President Joe Biden will host a first in-person summit of leaders of the Quad countries - Australia, India, Japan and the United States on September 24.