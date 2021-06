కొవాగ్జిన్, స్పుత్నిక్ చెల్లవు, అమెరికాలో చదవాలంటే రీవ్యాక్సినేషన్-భారతీయ విద్యార్థుల వర్సిటీల హుకుం

International

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయ కాలంలో కీలకమైన వ్యాక్సిన్లపై భారత్ లో అంతర్గతంగా నెలకొన్న రాజకీయాలకుతోడు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగానూ వివాదాలు పెద్దవి అవుతున్నాయి. భారత్ లో తయారైన లేదా భారత్ వినియోగిస్తున్న టీకాలకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) అనుమతి లేకపోవడాన్ని సాకుగా చూపుతూ అమెరికాలోని యూనివర్సిటీలు షాకింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. ఇవి చదువుల కోసం అక్కడికి వెళ్లగోరే భారతీయ విద్యార్థులను తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్నాయి..

English summary

Universities across the US are asking students to re-vaccinate if they have been inoculated against Covid-19 with vaccines that do not yet have the approval of the World Health Organisation. This includes Indian students who have taken Bharat Biotech’s Covaxin or the Russian vaccine Sputnik V. US universities are citing lack of data on efficacy and safety of these vaccines as the reason for the same. The concerned students are being told to re-vaccinate before the start of the autumn semester.