వాషింగ్టన్: రష్యా ఉక్రెయిన్ ఆరంభమైన యుద్ధం రోజుల తరబడి భీకరంగా కొనసాగుతోంది. 45 రోజులుగా సాగుతున్న యుద్ధం వల్ల రెండు వైపులా భారీగా ప్రాణనష్టం సంభవించింది. ఉక్రెయిన్‌లోని అనేక నగరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. శిథిలాలుగా మారాయి. వేలాదిమంది రష్యన్ సైనికులు మరణించారు. ఒకవంక శాంతి చర్చలను నిర్వహిస్తూనే మరోవంక- యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తోంది రష్యా. ఉక్రెయిన్‌లోని ఖేర్సన్, క్రిమియా, ఖార్కీవ్ వంటి పలు నగరాలు రష్యా సైనిక బలగాల ఆధీనంలో ఉన్నాయి.

US Secretary of State Antony Blinken said that the United States is calling on all nations not to have major weapons transactions with Russia.