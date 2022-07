Viral video: పులితో ఆటలా.. కోరికిపడేసింది.. వైరల్ గా మారిన వీడియో..

International

oi-Chekkilla Srinivas

ఒక వ్యక్తి బోనులో ఉన్న పులి చెవిని ముట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించగా పులి అతని చెయిని కోరికింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడయాలో వైరల్ అయింది. ట్విటర్‌లో వైరల్‌గా మారిన వీడియోలో పులితో ఆట ఆడడానికి ప్రయత్నించాడు. విసుగు చెందిన పులి అతని చెయిని కోరికింది. కరీబియన్ గార్డెన్స్‌లోని నేపుల్స్ జూలో పులి ఎన్‌క్లోజర్‌కు సమీపంలోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి పులితో సయ్యాటలాడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని కొల్లియర్ కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయం తెలిపింది.

English summary

A man poking his hand through a cage to flick a tiger’s ear got his hand stuck in the enclosure. A viral video on Twitter shows how the man, who appears to have a death wish, first pinched the back of a tiger and then tried to play with its ear.