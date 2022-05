International

oi-Shashidhar S

పై అంతస్తులో ఎవరైనా చిక్కుకుంటే ఎక్స్‌పర్ట్స్ మాత్రమే సేవ్ చేయగలరు. అదీ 8, 10వ అంతస్తు అయితే మరీ కష్టం. అవును ఎందుకంటే రిస్క్ తీసుకుని మరీ కాపాడాల్సి ఉంటుంది. కజకిస్థాన్‌లో ఒకరు ఇలా హెల్ప్ చేశారు. ఓ బాలికను కాపాడి.. హీరోగా నిలిచారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. నెటిజన్లు ప్రశంసలతో ముంచెత్తితున్నారు. ఆ వీడియోను మీరు చూడండి.

Day 588: Let’s have more nice things... ...Like incredibly brave & quick-thinking hero, Sabit Shontakbaev jumping into action when he spotted a girl hanging from an 8th story window, 80ft up. #MoreNiceThings pic.twitter.com/4SHfRCgnaq

English summary

sabith in Kazakhstan is being hailed as a hero as he risked his life to save a three-year-old girl from falling from a height of 100-feet.