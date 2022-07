Viral Video: కారు పై పడిన పిడుగు.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ షాకింగ్ వీడియో..

International

oi-Chekkilla Srinivas

వర్షకాలంలో పిడుగులు పడడం సాధారణం. అయితే పిడుగులు ఎతైన చెట్లపై, భవనాలపై పడతాయి. కానీ ఓ చోట రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్న కారుపై పడింది. ఈ దృశ్యాలను వెనక కారులో వస్తున్న వారు సెల్ ఫోన్ లో రికార్డ్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన అమెరికాలో జరిగింది. ఫ్లోరిడాలో ఒక మహిళ కారులో వెళ్తోంది. ముందు ఆమె భర్త మరో కారులో వెళ్తున్నాడు. ఆ సమయంలో వర్షం వస్తుంది.

Passengers? All good. Pickup truck? Fried. Michaelle May Whalen was videoing #lightning over St. Pete last week, but she wasn't expecting a bolt to strike her husband's pickup truck right in front of her! #Florida ⚡️ pic.twitter.com/heoPDwQwOB