viral video:ఓరయ్యా ఏందిదీ, అనకొండతో ఎకసెకలా, పంచ్ ఇవ్వడంతో..

మృగాలతో.. అనకొండలతో జోక్స్ వద్దు. అవీ అల్లంత దూరానా ఉంటేనే గజ గజ భయపడిపోతుంటాం. కానీ ఓ గైడ్ సాహసమే చేశాడు. చక్కగా ఉన్న అనకొండను గెలికాడు. వెకిలి నవ్వులు నవ్వాడు. ఓయ్,, ఊయ్ అంటూ దానిని డిస్టర్బ్ చేశాడు. ఇంకేముంది నీటిలో ఉన్న అదీ నోటులో ఉన్న అతనిపై దాడి చేసింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 20 సెకన్ల నిడివి గల ఆ వీడియోను మీరు కూడా చూడండి.

English summary

Brazilian fishing guide Joao Severino narrowly avoided losing his life when he was attacked by an anaconda snake. anaconda leaping out of water and biting him.