వర్షానికి మ్యాన్ హోల్ తెరుస్తారు. ఇక్కడ సిటీలోనే కాదు.. విదేశాల్లోనూ అంతే. అయితే వాటిని వెంటనే మూయడం.. లేదంటే బోర్డు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు జనమే పడిపోతారు. మరీ జంతువుల సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అవును థాయ్‌లాండ్ ఓ పిల్ల ఏనుగు పడిపోయింది. దానిని వెలికి తీసేందుకు సిబ్బంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

English summary

rescue of baby elephant from a manhole in Thailand. veterinarians used a number of tools, including a boom lift, to pull the calf out while its mother was sedated to allow the rescue operation to continue.