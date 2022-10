VIRAL:మొసలితో కలిసి డ్యాన్స్.. ఎక్కడ అంటే..? వైరల్

International

oi-Shashidhar S

మొసలిని చూస్తే మనం భయం పడిపోతాం. అవును.. ఎందుకంటే దాని రూపం అలా ఉంటుంది. అదీ క్రూర జంతువే. నీటిలో ఉంటే మరీను.. బలవంతంగా ఉంటున్నందున దిగే సాహసం చేయరు. కానీ ఇటీవల కొందరు ఫీట్లు చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ మొసళ్లతో కనిపించిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మరో వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ అవుతుంది. ఆ వీడియోలో అతను దాంతో ఏం చక్కా డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. మీరు ఆ వీడియోను చూడండి.

Can someone put the Luther Vandross “dance with my father” as the background music?

man can be seen holding an alligator close as they dance around in the pond. He is fearless enough to rest his head underneath its snout. Even the alligator seems calm.