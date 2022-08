Viral Video:కారును చుట్టుముట్టిన బాతులు, స్ట్రక్.. వైరల్

International

oi-Shashidhar S

ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పని ఉన్న సమయంలోనే లేట్ అవుతుంది. ఈ విషయం ఆర్జెంట్‌గా వెళ్లేవారికి తెలుసు.. అవును చాలా సందర్భాల్లో అలాంటి సిచుయేషన్‌ను వారు ఫేస్ చేశారు. ఇక విషయానికి వస్తే.. ఇదీ ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు.. కానీ ఓ కారు మాత్రం నడిరోడ్డు మీద చిక్కుకుంది. అదీ కూడా బాతుల మధ్య.. అలా వందలాది బాతుల మధ్య కారు ఆగిపోయింది. ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

English summary

one person got stuck road because of car was surrounded by hundreds of ducks, video has posted on social media platform Reddit. video has received more than 65,000 upvotes.