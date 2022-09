International

oi-Shashidhar S

విమానంలో వింత శబ్దం వస్తే సందేహామే. ఆకాశంలో పయనించే సమయంలో ఏం జరిగినా భయం భయంగా ఉంటుంది. ఒకతను ఫ్లైట్‌లో ఫీట్ చేశాడు. మిమిక్రీ చేశాడు. అతని చేష్టలను పక్కనున్న వారు కూడా గుర్తించలేకపోయారు. ఒకతను చివరికీ గమనించి ఏం జరిగిందని తెలుసుకున్నాడు. అయితే సెక్సువల్ సౌండ్.. హమ్ చేయడం కలకలం రేపింది. దీనిని ఒకరు వీడియో తీసి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకేముంది వైరల్ అవుతుంది.

ఇటీవల కొందరు ఎయిర్ హొస్టెస్ డ్యాన్స్ చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. వైరల్ అయ్యింది. అయతే ఒకతను ఏకంగా సెక్సువల్ సౌండ్ చేశాడు. దానిని టీవీ పర్సనాలిటీ ఎమర్సన్ కాలిన్స్ పోస్ట్ చేశారు. ఇదివరకు ఎప్పుడూ ఇలాంటి సౌండ్ వినలేదని అందరూ అంటున్నారు. విమానం టేకాఫ్‌కు ముందు ఇంటర్ కామ్‌లో మొదలై.. ప్లైట్ అంత వినిపించాయి. ఆ విమానం ఈ నెల 6వ తేదీన లాస్ ఏంజెల్స్ నుంచి డల్లాస్ వెళుతుండగా ఈ ఘటన జరిగింది.అమెరికన్ ఎయిర్ లైన్స్ విమానంలో జరిగింది. చాలా మంది నెటిజన్లు రియాక్ట్ అయ్యారు.

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63