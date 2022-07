viral video:లవర్స్.. బీచ్ వద్ద ప్రపొజల్, రింగ్ తీసుకొని, ఫోటో తీస్తోండగా.. పడిపోయి..

International

oi-Shashidhar S

ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి మంచి ప్లేస్ ఉండాలి. పార్కో, కేఫే షాపో.. లేదంటే ప్రశాంత ఆట్మాస్పియర్ ఉన్న చోట ప్రపొజ్ చేయచ్చు.. ఇప్పుడు అంతా సోషల్ మీడియా మాయ.. అయితే ప్రపొజ్ చేసే సమయలో వీడియో లేదంటే ఫోటోలు తీయడం కామనే.. అలాగే ఓ జంట బీచ్ వద్దకు వచ్చింది. ప్రేమను వ్యక్తం చేసే సమయంలోనే షూట్ చేయడానికి వచ్చిన మహిళ సిస్టర్ పడిపోయింది. ఒక్కసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు.. మూడుసార్లు పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

English summary

video of the woman's epic fail has gone viral on Facebook and other platforms. It shows the woman falling three times while trying to capture her sister's beach proposal.