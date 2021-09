మహిళలు పిల్లల్ని కనేందుకే-మంత్రులు కావాల్సిన అవసరం లేదు-తాలిబన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

International

oi-Srinivas Mittapalli

మహిళలంటే తాలిబన్లకు ఎంత చిన్న చూపనేది ఇదివరకు ఎన్నో ఘటనల్లో వెల్లడైంది. 1996-2001 వరకు సాగిన తాలిబన్ల పాలనలో అత్యంత హింసకు గురైనది మహిళలే. ఆ చీకటి రోజులు మళ్లీ రావడంతో మహిళలు మళ్లీ హక్కుల కోసం నినదించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. ఈసారి తాలిబన్ల ప్రకటనలు కొంత ఉదారంగా కనిపించినప్పటికీ... వాస్తవ పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగానే ఉన్నాయి. తాలిబన్ పాలనలో మహిళల అణచివేతే తప్ప హక్కులు,సాధికారతకు తావు లేదనేది ప్రస్తుత పరిణామాలు కళ్లకు కడుతున్నాయి. తాజాగా తాలిబన్ ప్రతినిధి ఒకరు మహిళలను ఉద్దేశించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Taliban spokesman Syed Zakrullah Hashimi recently said that women should be restricted from having children. He said that making women ministers was like putting an unbearable burden on their necks. However, women do not need to be ministers ... they want to have children