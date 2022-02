అమెరికాను తాకిన రాహుల్ గాంధీ స్పీచ్ సెగ: కీలక ప్రకటన

International

వాషింగ్టన్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తోన్న విధానాలపై అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధినేత రాహుల్ గాంధీ లోక్‌సభలో చేసిన ప్రసంగం కలకలం రేపుతోంది. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై మాట్లాడిన ఆయన పలు అంశాలపై మోడీ సర్కార్‌ తీరును ఏకిపడేశారు. పెగాసస్ స్పైవేర్, బడ్జెట్, శాంతిభద్రతలు.. ఇలా అన్ని అంశాలపైనా ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

The United States said it will not endorse those remarks, on Congress leader Rahul Gandhi criticized the foreign policy of the BJP-led government.