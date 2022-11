Karimnagar

oi-Shashidhar S

ఎమ్మెల్యే, కళాకారుడు రసమయి బాలకిషన్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కొందరు యువకులు ఆయన కాన్వాయ్‌‌పై దాడికి ట్రై చేశారు. సొంత నియోజకవర్గంలో ఆయనకు ఇబ్బందికర పరిణామం ఎదురయ్యింది. డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లు నిర్మించాలని కొందరు యువకుడు బాలకిషన్ కాన్వాయ్‌పై దాడికి యత్నించారు.

దీంతో బాలకిషన్ కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ఎమ్మెల్యే కాన్వాయ్‌పై దాడికి యత్నం జరిగింది. దీంతో గుండ్లపల్లి గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొన్నాయి. ఉద్యమంలో కీలక భూమిక పోషించారు.ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన సంగతి తెలిసిందే. కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.

Police used mild force to disperse the gathering, after they were attacked on the convoy of the TRS MLA #RasamayiBalakishan at Gundlapalli village in #Ganneruvaram mandal of #Karimnagar dist.#Telangana #TRS pic.twitter.com/XfVDhBkhfj