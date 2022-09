Khammam News: ఖమ్మం జిల్లాలో ఇంజక్షన్ హత్య.. ఆస్పత్రిలో ఉండగానే..

Khammam

oi-Chekkilla Srinivas

రాష్ట్రంలో సూది మందు కలకలం కొనసాగుతోంది. అదీ ఖమ్మం జిల్లాలోనే. గత ఆదివారం ఖమ్మం జిల్లా వలభి సమీపంలో ఓ వ్యక్తిని ఇంజక్షన్ ఇచ్చి హత్య చేశారు. అయితే ఈ కేసులు అసలైన నిందితురాలు మృతుడి భార్యగా పోలీసులు తేల్చారు. తాజాగా ఇదే జిల్లాలో ఇంజక్షన్ హత్య కలకలం సృష్టిస్తుంది.

English summary

In Khammam district, a man killed his wife by giving an injection. In this case, the accused was arrested by the police after 50 days.