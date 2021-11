మూడు రాజధానులకు బీజేపీ వ్యతిరేకమే: అమరావతి రైతుల పాదయాత్రలో భాగస్వామ్యం: రేపే ముహూర్తం

Nellore

నెల్లూరు: రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేస్తామంటూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రకటనను వ్యతిరేకంగా అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేపట్టిన నిరసన ప్రదర్శనలు, ఆందోళన కార్యక్రమాలకు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రశాఖ అధికారికంగా మద్దతు ప్రకటించింది. ప్రత్యక్ష ఆందోళనల్లో దిగనుంది. రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగింపజేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జగన్ సర్కార్‌పై ఒత్తిడిని తీసుకొచ్చేలా రూపొందించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమల్లోకి తీసుకుని రానుంది.

The AP BJP leaders will participate in the ‘Maha Padayatra’ being undertaken by Amaravati farmers on November 21. BJP leaders Purandeswari, Y Satya Kumar, Kanna Lakshminarayana, Sujana Chowdary, CM Ramesh expected to participate in the Padayatra.