ఏ పార్టీలో ఉన్నా.. నా గొంతుక నాదే: తేల్చేసిన మంత్రి ధర్మాన

Srikakulam

శ్రీ‌కాకుళం: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో అధికారంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రతష్ఠాత్మకంగా భావిస్తోన్న శ్రీకాకుళం జిల్లా భావనపాడు సీ పోర్ట్ నిర్మాణానికి భూములను ఇచ్చిన రైతులకు నష్ట పరిహారం అందుతోంది. మొద‌టి విడ‌త‌లో భూములు ఇచ్చిన రైతుల‌కు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ధ‌ర్మాన ప్ర‌సాద‌రావు, మత్స్య సంవర్ధక శాఖ మంత్రి సీదిరి అప్ప‌ల‌రాజు ప‌రిహారాన్ని చెల్లించారు. చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.

English summary

Ministers Dharmana Prasada Rao and Seediri Appalaraju distribute Cheques to the farmers, who gave their land to the government for the construction of Bhavanapadu sea port in Srikakulam district.