అబుధాబి: టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్‌లో ఓ కీలకమైన మ్యాచ్ ఈ మధ్యాహ్నం ఆరంభం కానుంది. అల్లాటప్పా మ్యాచ్ కాదది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నీలో టీమిండియా తలరాతను తేల్చే మ్యాచ్.. భవిష్యత్‌ను నిర్దేశించే మ్యాచ్. న్యూజిలాండ్-ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య సాగే పోరు ఇది. దీనిపైనే ప్రస్తుతం అందరి దృష్టీ నిలిచింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఘన విజయం సాధించాలంటూ కోరుకోని భారత క్రికెట్ ప్రేమికుడు బహుశా ఉండడేమో. న్యూజిలాండ్‌పై ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గెలిస్తేనే.. ఈ టోర్నమెంట్‌లో కోహ్లీసేన ముందడుగు వేయగలుగుతుంది. లేదంటే.. బ్యాక్ ప్యాక్ సర్దుకోవాల్సి ఉంటుంది.

India is praying for victory for Aghanistan, because if the lose this team to Kiwis, India will also exit the T20 World Cup and if Afghan team wins, India will enter the Semifinals of T20 World Cup.