TSRTC: సంక్రాంతికి ఫుల్ అయిన ఆర్టీసీ.. 1.21 కోట్ల మంది ప్రయాణం..

ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ ఈ సంక్రాంతికి ప్రయాణికులతో నిండిపోయాయి. ఈ సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ఈ నెల 11 నుంచి 14 వరకు 1.21 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించారని ఆ సంస్థ ఎండీ వీసీ సజ్జనార్‌ చెప్పారు. పండుగ తర్వాత సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు కూడా భారీగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తారని ఆర్టీసీ అంచనా వేస్తోంది.

All the RTC buses are full of passengers this Sankranti. On the occasion of this Sankranti festival, 1.21 crore passengers traveled in RTC buses from 11th to 14th of this month, said the company's MD VC Sajjanar.