Telangana

Srinivas G

English summary

Opening a global business summit in Hyderabad, US President Donald Trump's daughter Ivanka Trump and Prime Minister Narendra Modi were joined by a robot named Mitra. Hours later, they dined at the city's famous marble Falaknuma Palace, once owned by the Nizams of royals of the region.గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూయర్‌షిప్ సమ్మిట్‌లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చిన ఇవాంకా ట్రంప్ అందర్నీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆమె మంగళవారం ట్రైడెంట్ హోటల్లో దిగి, అందరితో కలివిడిగా మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే.