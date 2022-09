కూల్ డ్రింక్ అనుకుని పురుగులమందు తాగిన చిన్నారి.. ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగానే అనంతలోకాలకు!!

Telangana

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించకూడదని పదేపదే చెబుతూ ఉంటారు. అలా అజాగ్రత్తతో వ్యవహరిస్తే ఒక్కొక్కసారి పిల్లల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడతాయని హెచ్చరిస్తుంటారు. అటువంటి అజాగ్రత్తనే ఒక పసికందు ఉసురు తీసింది. తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా లోని భీంపూర్ గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఈ విషాద ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

The incident took place in Bhimpur village of Komuram Bheem Asifabad district, where the child died while being rushed to the hospital after drinking pesticide, mistakenly as it is cool drink.