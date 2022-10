Crime News: మరొకరితో లాడ్జిలో భార్య.. విషయం తెలిసిన భర్త ఏం చేశాడంటే..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

ఈ మధ్య వివాహబంధం భారమవుతోంది. భార్యభర్తలు ఎవరికి వారుగా నడుచుకుంటున్నారు. పెడదారులు పడుతున్నారు. ఇతరులతో వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఒక్కోసారి ఈ వివాహేతర సంబంధల వల్ల ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు, తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా భార్య వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందని భర్త హత్య చేసిన ఘటన హైదరాబాద్ లోని అఫ్జల్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది.

English summary

dec; The husband killed his wife for having an extra-marital affair. The incident took place in the Afzalganj police station in Hyderabad.