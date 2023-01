అమ్మతనానికే కళంకం: ముక్కుపచ్చలారని ముగ్గురు బిడ్డలను అక్రమసంబంధం కోసం ఏం చేసిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అమ్మంటేనే బిడ్డల కోసం ఏ త్యాగం చేయడానికి అయినా వెనకాడని మాతృమూర్తి.. అమ్మంటేనే కష్టం వచ్చినా, కన్నీళ్లు వచ్చినా పేగు తెంచుకుని పుట్టిన బిడ్డల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే కరుణామయి. అటువంటి అమ్మతనానికి అర్థం మార్చేసి అమ్మ అన్న పదానికి కళంకం తీసుకువచ్చింది ఓ మహాతల్లి. వివాహేతర సంబంధం కోసం కడుపున పుట్టిన ముగ్గురు బిడ్డలను అర్ధరాత్రి చిమ్మి చీకట్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది.

English summary

A mother who brought stigma to her own mother left her three children in Yadadri for having an illicit relationship. A case is being registered as the children have told of the atrocities committed by their mother to kill them.