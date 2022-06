ఖమ్మం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వరుస షాకులు.. కాంగ్రెస్ లోకి మాజీఎమ్మెల్యే తాటి వెంకటేశ్వర్లు!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వరుస షాక్ లు తగులుతున్నా యి. తాజాగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి మాజీ ముఖ్యమంత్రి జనార్దన్ రెడ్డి కుమార్తె, కార్పొరేటర్ విజయా రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన మరో కీలక నేత కారు దిగేందుకు రెడీ అయినట్టు సమాచారం.

The TRS party is facing a series of shocks. Khammam district leader and former MLA Tati Venkateshwarlu will join the Congress in the presence of Revanth Reddy..