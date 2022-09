ఆస్పత్రిలో ఉన్నవారిని పరామర్శించటానికి వచ్చిన మహిళ ప్రాణాలు తీసిన లిఫ్ట్.. ఏం జరిగిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆస్పత్రిలో ఉన్నవారిని పరామర్శించటానికి వచ్చిన మహిళ ప్రాణాలను తీసింది ఓ లిఫ్ట్. ఖమ్మం నగరంలోని తెలంగాణ ఆసుపత్రిలో లిఫ్ట్ లో పడి ఒక మహిళ తీవ్ర గాయాలపాలైంది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మహిళ మృతి చెందింది. ఆసుపత్రిలో ఉన్న బంధువులను పరామర్శించడానికి వచ్చిన మహిళ లిఫ్ట్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

A woman was seriously injured after falling in a lift at a Telangana hospital in Khammam city. She died while receiving treatment in the hospital.