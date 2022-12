దత్తత తీసుకుని దరిద్రంగా మార్చారు.!కొడంగల్ అభివృద్ది ఏది.?కేటీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డి రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

వికారాబాద్/హైదరాబాద్ : కొడంగల్ నియోజక వర్గాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ దత్తత తీసుకున్నాక అధోగతి పాలయ్యిందని టీపిసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మండి పడ్డారు. టీఆరెస్ పాలనలో కొడంగల్ కు తుప్పు పట్టిందని, మంత్రి తారక రామారావు దత్తత తీసుకోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు రేవంత్. పాలమూరు రంగారెడ్డి తప్ప టీఆరెస్ ప్రభుత్వానికి ఏ ప్రాజెక్టుతో సంబంధం లేదన్నారు. మిగిలినవన్నీ కాంగ్రెస్ హయాంలో నిర్మించినవేనన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును ఇప్పటివరకు ఎందుకు పూర్తి చేయలేదని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి సూటిగా ప్రశ్నించారు.

English summary

TPCC President Revanth Reddy said that Kodangal constituency has deteriorated after being adopted by Minister KTR.Revanth made harsh comments that this situation has arisen due to the adoption of Minister Taraka Rama Rao.