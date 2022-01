కరోనా కేసుల పెరుగుదలతో తెలంగాణ సర్కారు కీలకనిర్ణయం; ప్రభుత్వ డాక్టర్లు, నర్సుల సెలవులు రద్దు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కరోనా థర్డ్ వేవ్ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. దాదాపు రోజుకు 1000 కి పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగు చూస్తున్న పరిస్థితులలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒమిక్రాన్ కారణంగా కోవిడ్ కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఆరోగ్య శాఖ నుండి తదుపరి నోటీసు వచ్చే వరకు రాష్ట్రంలోని ఆరోగ్య సిబ్బందికి అన్ని సెలవులను రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ జి శ్రీనివాసరావు గురువారం ప్రకటించారు. థర్డ్ వేవ్ కు రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆస్పత్రులను సిద్ధం చెయ్యాలని ఆదేశించారు.

English summary

The Telangana government has made a key decision with the increase in corona cases. Dr. Srinivas, Director, Telangana State Public Health Department, said holidays are being cancelled for health staff until further notice.