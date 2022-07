Telangana

oi-Garikapati Rajesh

స‌ర్వేల పేరుతో రాజ‌కీయ పార్టీలు ఓట‌ర్ల‌తో మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నాయ‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు. ఓటింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లిన ఓట‌రు మ‌న‌సు చివ‌రి నిముషంలో కూడా మారిపోతుంద‌ని, అప్పుడు ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారో చెప్ప‌డం క‌ష్ట‌మ‌ని, అటువంటిది రాజ‌కీయ పార్టీల‌న్నీ స‌ర్వేలు నిర్వ‌హించాం.. ఫ‌లితాలు ఇలావున్నాయి..? అధికారంలోకి రాబోతోంది త‌మ పార్టీనే అంటూ ఎలా చెప్ప‌గ‌లుగుతాయ‌ని ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు.

English summary

TRS, Congress and BJP parties have said the same thing as "common" in their survey.. TRS will come back to power..