సినిమాల్లో ఆఫర్ పేరుతో యువతుల ట్రాప్; ఆపై వ్యభిచారం; ఓ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దందా!!

సినిమాల్లో ఆఫర్ పేరుతో యువతులను ట్రాప్ చేసి వారితో వ్యభిచారం చేయిస్తున్న ప్రముఖ దర్శకుడి వద్ద పని చేస్తున్న ఓ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సినిమాలలో అవకాశం కోసం ఎంతో మంది యువతులు రకరకాల మార్గాలలో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్క అవకాశం వస్తే చాలు తామేమిటో నిరూపించుకుంటామంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీ బాట పడుతున్న వారు ఎందరో. అటువంటి వారికి సినిమాలలో బ్రహ్మాండమైన ఆఫర్లు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికి, వారిని ట్రాప్ చేసి, వారితో వ్యభిచారం చేయిస్తున్న ఒక ప్రముఖ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ గా పని చేస్తున్న వ్యక్తి చేస్తున్న గలీజ్ దందా గుట్టు రట్టు చేశారు పోలీసులు.

English summary

Police have caught an assistant director working for a famous director who is trapping young women in the name of offers in movies and then putting their photos online and doing prostitution with them.