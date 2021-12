మరింత పటిష్టంగా అంగన్ వాడీ విద్య.!డ్రాపవుట్స్ లేని విద్యావిధానానికి మంత్రుల కసరత్తు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో అంగన్ వాడీ విద్యను పటిష్టం చేయడం ద్వారా పాఠశాల విద్యను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో అంగన్ వాడీ కేంద్రాలను నిర్వహించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు రాష్ట్ర మంత్రులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ లు చెప్పారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ విద్య లేని లోటును గమనించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్లలోపు విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారంతో పాటు నర్సరీ విద్య కూడా అందించాలని ఉద్దేశ్యంతో అంగన్ వాడీ కేంద్రాలను పటిష్టం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అంగన్ వాడీ కేంద్రాలను ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో నిర్వహించడం వల్ల నర్సరీ నుంచి నేరుగా ప్రాథమిక విద్యకు విద్యార్థులను సంసిద్ధం చేయడం ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు మంత్రులు.

English summary

Ministers of State Mrs. Sabita Indrareddy and Mrs. Satyavathi Rathore said that the Telangana state government has decided to set up Anganwadi centers in primary schools with the aim of strengthening school education by strengthening Anganwadi education in the state.