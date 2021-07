Telangana

చంద్రబాబుకు గుడ్ బై చెప్పి, తెలంగాణలో టీడీపీ అధ్యక్ష పదవిని వదిలేసిన ఎల్.రమణ గులాబీ దళంలో చేరిన తర్వాత అధికార పార్టీకి మరింత ఊపొచ్చినట్లుంది. రమణ్ కారెక్కిన రోజే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్లు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లూ పెద్ద సంఖ్యలో టీఆర్ఎస్ లో చేరిపోయారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు..

Telangana minister ktr said that it is only trs party who fights for telangana well being without compromise. speaking at an event at hyderabad, ktr assured that trs and cm kcr will fight for krishna water. the minister also slams tpcc chief revanth reddy and other opponents.