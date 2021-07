జగన్ దాదాగిరికి జోగులాంబతో చెక్ -కృష్ణా నదిపై తెలంగాణ బ్యారేజీ తథ్యం -ఏపీకి టీ మంత్రి వార్నింగ్

Telangana

oi-Madhu Kota

కృష్ణా జలాల వినియోగానికి సంబంధించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతోన్న వివాదాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళుతూ కేసీఆర్ సర్కారు భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధంచేస్తున్నది. రాష్ట్ర వాటాను పూర్తిగా వినియోగించుకునేలా కృష్ణానదిపై కొత్త ఆనకట్ట నిర్మించాలని కేబినెట్ ఇదివరకే నిర్ణయించడం, కృష్ణానదిపై జోగులాంబ బ్యారేజీని నిర్మిస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించడం తెలిసిందే. ఏపీలో జగన్ తలపెట్టిన రాయలసీమ ఎత్తిపోతలకు పోటీగా కేసీఆర్ తలపెట్టిన జోగులాంబ బ్యారేజీపై మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తాజాగా మరో ప్రకటన చేశారు..

జగన్‌తో పోరు ఉధృతం: ఏపీ జల దోపిడీపై 6గంటలు సమీక్ష -కృష్ణాపై కేసీఆర్ కీలక నిర్దేశం

English summary

amid krishna water dispute with andhra pradesh, the telangana Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy said that Telangana has every right over the share of Krishna river water and the Andhra Pradesh govt arogency will not valid on this. minister said, Jogulamba barrage will be built on the Krishna river. Regarding the construction of this barrage, the officials said that a survey will be carried out soon.