ఇప్పుడు విదేశాలకు పోవుడేందిరా భయ్.!కోవర్టు రెడ్డి అంటాన్రు.!కోమటిరెడ్డి తీరుపై పెదవి విరిస్తున్న విహెచ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మునుగోడు ప్రచారానికి వెళ్ళక పోవడం సరికాదనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపి వి.హనుమంత రావు. అన్న దమ్ములు వేరు వేరు పార్టీల్లో ఉండటం కొత్త కాదని, అంత మాత్రాన రాజకీయంగా పరస్పర సహకారం ఉండదని అన్నారు. తాను ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ అని చెప్పుకునే వెంకట్ రెడ్డి ఎందుకు పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారని వి హనుమంత రావు సూటిగా ప్రశ్నించారు.

English summary

Senior Congress leader and former MP V. Hanumantha Rao has expressed the opinion that Komatireddy Venkatareddy Munugodu did not go to campaign. He said that it is not new that the brothers are in different parties, so there is no mutual cooperation politically.