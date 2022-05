అడ్డదారిలో గెలిచి కాలక్షేపం చేస్తున్న అరవింద్.!ఎంపీ ఆటలు సాగనివ్వబోమని ఎమ్మెల్సీ కవిత వార్నింగ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

నిజామాబాద్/హైదరాబాద్: పసుపు బోర్డు ఎర్పాటుపై ఉచిత సలహాలు, ఉత్తుత్తి మాటలతో టైంపాస్ చేస్తున్న ఎంపీ అరవింద్ ను ఇకనుండి వదిలేది లేదని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత హెచ్చరించిరు. గెలిచిన మూడేండ్లలో పసుపు రైతులను తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేసిన అరవింద్ ను, 250 రూపాయల ఎంపీగా అభివర్ణించారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. పసుపు బోర్డు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తరో నిజమాబాద్ రైతులకు సమాధానం చెప్పాలని ఎంపీ అరవింద్ ను ఎమ్మెల్సీ కవిత డిమాండ్ చేశారు. నిజామాబాద్ లో పర్యటించిన ఎమ్మెల్సీ కవిత, గత మూడేండ్లుగా ఎంపీ అరవింద్ చేసిన మోసాలను ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టారు.

English summary

MLC Kalwakuntla Kavita warns that MP Arvind, who has been passing the time with free advice and persuasive words on setting up a yellow board, will no longer be left out.