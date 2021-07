Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ రాజకీయమంతా ప్రస్తుతం హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం,దళిత బంధు పథకాల చుట్టే తిరుగుతోంది. దళిత బంధు అమలు విషయంలో ప్రభుత్వ చిత్తశుద్దిపై ఇప్పటికే ఎన్నో అనుమానాలు,సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గతంలో ప్రకటించిన 'దళితులకు మూడెకరాల భూమి' హామీ లాగే ఇది కూడా మిగిలిపోతుందన్న విమర్శలున్నాయి. ప్రభుత్వం మాత్రం దళితుల అభివృద్ది కోసం తాము కమిటెడ్‌గా ఉన్నామని చెబుతోంది. ఈ పథకాన్ని సక్సెస్ చేయడం ద్వారా హుజురాబాద్‌లో గెలుపును కాంక్షిస్తోంది. అటు ప్రత్యర్థి పార్టీలు కేసీఆర్ హామీల డొల్లతనాన్ని ఎండగడుతూ టీఆర్ఎస్‌ను ఓడించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. రాజకీయ పార్టీల సంగతి పక్కనుంచితే... ఇదే హుజురాబాద్ వేదికగా తమ డిమాండ్ల సాధనకు పలు సంఘాలు కూడా బరిలో దిగుతుండటం గమనార్హం.

English summary

Thousands of field assistants are already gearing up for the Huzurabad by-election. Recently, the Arvavysya community is also preparing to follow the same path. The community planning to field 500 candidates in the by-elections.