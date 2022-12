Rythu Bandhu: నేటి నుంచి రైతుల్లో ఖాతాల్లోకి రైతు బంధు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న రైతు బంధు పథకంలో భాగంగా నేటి నుంచి రైతుల ఖాతాల్లో పదో విడత రైతు బంధు పైసాలు జమ కానున్నాయి. ఇప్పటికే సిరిసిల్ల జిల్లా రైతులకు డబ్బులు జమ కాగా.. నేటి నుంచి మిగతా జిల్లాల అన్నదాతలకు పైసాలు రానున్నాయి. ఈ పథకంలో భాగాంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎకరాకు రూ.10 వేలు చొప్పున రెండు విడతల్లో రైతుల ఖాతాల్లో వేస్తోంది.

English summary

Tenth installment of Rythu Bandhu paisa will be deposited in farmers' accounts from today as part of Rythu Bandhu scheme implemented by Telangana government in the most prestigious manner.